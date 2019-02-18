爆粗口罵許淑華 柯牽拖是私底下走路講的話

2019-02-18 09:05

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨出席陽明山花季開幕活動，台北市公園處長黃立遠趁機向柯打小報告，稱市府編列的杜鵑花種植專款遭議員當政治議題操作杯葛，點名民進黨市議員許淑華，柯聞此竟爆粗口罵「X」。柯文哲今受訪被問及會不會道歉時不斷打馬虎眼，還說：「私底下講得更難聽的都有。」他並牽拖那是走路跟官員的「內部談話」，媒體要這樣錄出來講就沒有辦法了。

柯文哲今天沒有公開行程，僅在家門外簡短受訪。對於昨天對議員爆粗口一事，柯說，「我們私底下講得更難聽的都有，人家私底下講話給人家偷錄再拿去放，這個哪有辦法。」

他數度強調，那不是公開講話的場合，只是在走路跟人家講話，「我是跟我們市府官員的內部談話，不是在公開場合跟大家講，是私底下走路講的話。」

柯還抱怨，杜鵑花不是只有台大的校花，也是台北的市花，議員的邏輯他聽了就覺得很奇怪。至於有沒有被誤導，柯則指「現在事實的真相還不曉得，這種東西也不會人家一講就這樣，過去還是有一段淵源的。」

媒體追問，反應這麼大是因許是民進黨新潮流的啊？柯白了發問媒體一眼後直言：「你都知道還問。」

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