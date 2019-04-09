同台館長直播 賴清德：提問跟出拳一樣快又有力

2019-04-09 22:04

〔記者陳心瑜／新北報導〕投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德今天晚間8時上網紅「館長」陳之漢的直播，總統蔡英文同一時間則與美國智庫視訊會議，雙方隔空較勁，不過，賴清德澄清是「巧合」，表示時間早就安排好。

賴清德今天晚間8時赴館長陳之漢位於林口的健身房，進行長達一小時的直播，接受館長提問，會後兩人一同步出健身房受訪。

賴清德笑說，今天見識到館長提問「跟他出拳一樣，又快又有力道」，不過他回答每個問題，也都很有誠意，就他所知道的、曾經做過的或相信的事情回應，未來也希望多透過這樣的機會跟網友溝通，明天也將和藝人郭子乾直播。

賴清德直讚館長「是個愛國者」，更捍衛中華民國，也非常高興館長給他機會上節目，他也很欽佩館長捍衛中華民國以及維護台灣民主自由人權的理念。

不過，賴清德也重申他在直播中的說法，表示就國、民兩黨的兩岸主張，必須要去分辨，主張統一者會捍衛中華民國？還是主張台灣已經是主權獨立的國家台灣獨立論者可以捍衛中華民國？如果分清楚的話，就不難做出選擇，

賴清德說，館長問的問題，他都都盡量回答，至於是否滿意，就要看網友的意見。

館長表示，如果賴清德今天直播中提到的「都能做到」，當然很滿意，如果他當總統都能做到，當然會很滿意他今天直播的表現。

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