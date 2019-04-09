徒步參與大甲媽祖遶境進香 朱立倫露這個給人看

2019-04-09 20:04

〔記者廖淑玲／雲林報導〕前新北市長朱立倫參與大甲媽祖遶境進香，因為水份攝取不足加上天氣炎熱，中午出現肌肉間歇抽筋等疑似中暑症狀，所幸經過刮痧後加上稍作休息沒有大礙，受訪時還露出脖子表示一切OK。

第一次徒步參與大甲媽祖遶境進香的朱立倫，可能因為睡眠不夠、水份攝取不足加上今天的天氣非常炎熱，中午步行跨越西螺大橋後，突然覺得暈眩，出現肌肉間歇抽筋等疑似中暑症狀。

朱立倫起先隱忍不說，但隨行工作人員發覺他面有異狀，主動詢問後建議朱立倫暫停下午的行程並就醫，不過朱立倫強調「答應人家的事就要做到」仍堅持依原定計劃，加上稍事休息、補充運動飲料及冰毛巾降溫後，又有人幫他「刮痧」後恢復精神及體力，所以按照原規劃行程，請大家不用擔心。

朱立倫說，因為連續走了3個多小時，加上日正當中，沿路民眾非常熱情一直和他拍照，沒有時間也忘了要喝水，所以「中暑」，言談中他還露出脖子上被刮痧的痕跡，感謝大家的關心，他沒有問題的。

雖然「腳很痠、身體很累，但心很快樂，因為看到台灣最美的風景……」，朱立倫強調，跟著大甲媽祖一路走來，一路的人情味讓他非常受感動，讚歎台灣最美麗的風景就是人。

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