大甲媽遶境白狼接駕顏清標不知情 澄清未被巴頭

2019-04-09 14:37

〔記者歐素美／台中報導〕大甲媽遶境進入彰化縣，媒體報導因地方角頭信眾等搶轎，致大甲鎮瀾宮董事長顏清標遭「巴頭」，顏清標的隨行秘書陳慶源今天表示，顏清標是被神轎的扛桿打到，並不是被巴頭，而且顏清標也不知白狼會前往接駕，接駕事宜都是地方自行處理，鎮瀾宮不會過問及干涉。

大甲媽遶境9天8夜，昨鑾轎進入彰化縣，外傳顏清標因地方角頭及信眾搶轎，而意外被「巴頭」，甚至有陣頭人員要闖入扛轎，被警方霹靂小組架開，雙方爆發口角及推擠，讓顏清標氣得直呼：「啊不是講好了」？外界質疑當初到底是講好什麼？

顏清標的隨行秘書陳慶源今天表示，顏清標「被巴頭」是媒體亂報，當時有一名身障信眾因坐輪椅要棱轎底，神轎抬起來要跨過坐輪椅的民眾時，扛桿不小心打到顏清標的頭，並非顏清標被誰巴頭。

他並表示，顏清標事前並不知白狼會在彰化接駕，因接駕事宜都由地方自行決定，鎮瀾宮不會過問及干涉，只有進廟駐駕，廟方才會事先協調，並澄清顏清標並沒有發飆說什麼「啊不是講好了」，一切都是誤傳。

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