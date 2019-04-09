要求全代會提前 藍中央委員：媽祖叫王金平不要選 讓給韓國瑜

2019-04-09 11:57

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨內「拱韓」聲浪持續發酵，國民黨中央委員發起連署，希望過半在過半數中央委員同意下，提前在4月底召開全代會，徵召高雄市長韓國瑜選總統，並揚言要搬開擋在韓面前的石頭，中央委員徐正文更表示，他聽到很多朋友說媽祖叫王不要選了，讓給韓，「王金平老前輩，您聽到了嗎？」

國民黨「拱韓」聲浪加溫，基層持續向黨中央施壓，國民黨中央委員徐正文、李偉華、陳茂嘉及22縣市部分黨代表共同發起，要求提早到4月底開全代會，在全代會上徵召韓國瑜參與2020年總統大選。

徐正文表示，國民黨預定在7月下旬召開全代會，但民進黨4月份就會決定人選，國民黨一直廝殺到7月底，傷痕可能很難複合，國民黨團結不一定打贏，更何況不團結，希望提前舉行全代會，徵召最強的韓國瑜出馬，帶領國民黨打贏2020年總統、立委選舉。

徐正文說，國民黨黨章規定，中央委員會認為有必要或是直轄市及縣市黨部過半數請求，得召集臨時全代會；他們將透過黨代表連署，並讓高雄市民連署，讓韓有正當性，並由過半數中央委員、過半數地方黨部主委請求，要求提前召開全代會徵召韓。

徐正文也說，明天國民黨中常會，他將號召北部韓粉到中央黨部前抗議，遞交連署書，並由中常委游家富、李傅中武在中常會提建議案，希望地方黨部主委表態，如果黨中央在過半數中央委員要求下，仍不願提早召開全代會就違反黨章，他們會進行抗爭。

李偉華強調，希望黨意順應民意，民意已經快炸開了，應儘速徵召韓國瑜；陳茂嘉則說，現在基層非常徬徨，徵召韓不是國民黨內部的事情，是全國人民期待，黨主席吳敦義也該表態是否參選，如要參選應找客觀的提名小組協調，如不參選就儘速協調，全代會不該拖到7月底，民眾看不下去。

徐正文表示，他們要把在韓國瑜面前阻擋的石頭都搬走，誰阻擋韓，誰就是阻擋國民黨打贏選戰的人，就是共同的敵人，徐還說，聽到很多朋友說媽祖叫王金平不要選了，讓給韓，「王金平老前輩，您聽到了嗎？」希望王知所進退。

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