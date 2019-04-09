初選怎解套 百里侯開藥方》 張麗善：徵召就全民調 林明溱：應回歸三七制

2019-04-09

〔記者丁偉杰、詹士弘、陳鳳麗、張聰秋／綜合報導〕國民黨總統初選陷入僵局，藍營多位百里侯昨公開喊話。嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善都籲黨中央「儘快制訂遊戲規則」，南投縣長林明溱要求依黨內原有的「三七制」產生總統候選人。

黃敏惠：公平公正公開辦初選

國民黨總統人選產生方式紛擾不斷，黃敏惠昨表示，黨中央應把初選規則制訂好，以公平公正公開的方式辦理；如果要徵召，就把根據、理由公開說清楚，一定要找出最有勝選希望的候選人；最重要的是國民黨自己內部要團結，團結還不一定贏，不團結一定沒有機會。

張麗善則表示，總統候選人的產生，不論採初選或徵召都沒有關係，重要的是過程要公開透明，遊戲規則要清楚，讓有意參選總統的人有方向可循，對最後結果能心服口服，中間不能有絲毫黑箱作業。

張麗善說，如果黨中央心有所屬想徵召，就大膽地採取全民調，但最好做三到五波民調，參選者才能心服；如果要採初選，就不要破壞原來黨內機制，把初選的時間、規則訂清楚，候選人可以各憑本事，向支持者宣傳自己的理念及想法，甚至透過公開辯論爭取黨員或選民的支持，人選經初選產生後，就不要再有徵召或換人的做法，才能凝聚黨的團結，贏得最後勝選。她強調，二○二○是國民黨重返執政、拿回政權的大好時機，不要因初選自亂陣腳，最後就算推出人選，也會因內部分裂，錯失勝選的大好機會。

林明溱表示，他上次拋出「全民調產生總統參選人」意見，引發話題，現在則認為應回歸黨內原有的機制，即黨員投票佔三成、民調佔七成決定人選；若黨主席決定徵召，就趕緊決定，前提應該是黨內的太陽們都同意徵召，否則只會造成分裂。

林明溱：韓若要選 應領表登記

林明溱也說，如果高雄市長韓國瑜決定要選總統，應早點表態，最好是領表登記，跟其他登記的人一起接受民意的考驗，最後誰出線，就代表黨參選。

對於國民黨總統初選，國民黨籍的彰化縣長王惠美昨表示，她沒有個人意見，一切尊重黨中央決定。

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