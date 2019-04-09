徵召韓國瑜？盧秀燕爆：韓國瑜希望從美國回來再談…

2019-04-09 10:20

〔記者張菁雅／台中報導〕針對前新北市長朱立倫呼籲國民黨盡快徵召高雄市長韓國瑜，以解決總統初選爭議，台中市長盧秀燕今日表示，應該給韓國瑜多一點時間與空間，等他從美國回來與黨主席吳敦義見面後，就會慢慢明朗化。她也說，黨內初選爭議是大選前必經的陣痛，不必太過緊張，但初選過程必須維持風度與團結，否則不利於大選。

盧秀燕表示，韓國瑜上週日到台中參觀花博，兩人私底下簡單聊一下，有關徵召的議題，韓國瑜希望等他從美國回來再談；韓今天出發到美國，應該給他時間、空間。另外，韓國瑜回來後，吳敦義會和他見面，兩人談了以後，相信事情就會慢慢明朗化。

媒體也詢問盧秀燕，對於國民黨、民進黨總統參選人選都難產的看法？盧秀燕說，民主國家都有初選，這是大選前必經的陣痛，兩黨支持者一定會非常焦慮，但不必太過緊張；不過，初選過程中，參選人如何保持風度，並維持團結，非常重要，如果初選期間撕裂得太厲害，將不利於自己政黨大選。

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