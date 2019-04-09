就是要等韓國瑜 國民黨提名作業規劃 最快4/24處理

2019-04-09

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨上週啟動黨主席吳敦義與黨內太陽會面的安排全數喊卡後，原規劃在明天中常會提報的第十五任總統與副總統選舉候選人提名作業要點及時程也暫緩，將不會提到中常會討論。黨內人士指出，就是為了等高雄市長韓國瑜，恐怕要順延兩週，最快也要到四月廿四日中常會處理。

國民黨組發會原訂十日向中常會提報上述提名作業要點及時程，十七日公告啟動初選程序，但在「吳韓會」、「吳朱會」、「吳王會」等會面全數喊卡後，中常委認為應順延，不該在中常會上討論、通過。

國民黨昨舉行中央工作會議，組發會未將作業要點及時程提到工作會議上討論，延後提報成為定局。國民黨副發言人洪于茜表示，黨中央盱衡目前局勢之發展氛圍，持續強化黨內聯繫，決定延後向中常會提報總統初選相關作業要點與時程。目前依照國民黨過去總統初選相關作業程序進行中。

洪于茜也說明，吳敦義多次強調，做為黨主席，是以二○二○重返執政做最好的全力以赴，無私無我，誰能帶國民黨贏回政權就是最大考慮；黨內也信任吳敦義所領導的團隊運籌帷幄，能忍能操能耐能磨，任勞任怨任謗。

黨內人士坦言，延後提報就是為了韓國瑜，畢竟韓的意願才是關鍵。韓即將訪美，在十八日返國後才有機會再安排「吳韓會」，依據未來幾週中常會時程推斷，最快也要到廿四日中常會才可能通過提名作業要點和時程。畢竟韓對外都是說四月不去領表、「目前」不考慮二○二○，話完全沒說死，黨中央有期待。

黨務人士分析，韓國瑜去年在眾人不看好下願選高雄市長，就是吳敦義用大局來勸說，「他是顧大局的人」，吳的黨中央和韓才在競選黨主席時正面衝突，若只談私交，韓根本不可能願意到高雄打拚，用個人的私交都無法打動韓，只有用大局才有用。

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