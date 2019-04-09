蕭美琴赴美智庫演講：更加專制和激進的中國 正在威脅民主

2019-04-09 10:20

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣立委蕭美琴受邀到美國華府智庫演講並安排拜會。第一場演講在台灣時間今天凌晨4點於智庫大西洋理事會Atlantic Council，主題是分析中國勢力在台灣的影響活動；而第二場演講則在台灣時間今晚11點30分，在國際暨戰略研究中心Center for Strategic and International Studies （CSIS），將在總統蔡英文視訊後談台灣關係法40週年台美關係。

蕭美琴今早先在大西洋理事會Atlantic Council發表20分鐘的演講，並在會後與智庫研究員Ian Easton、Michael Mazza等人對談。蕭美琴演講提及中國近來的農業統戰到社群媒體上的假新聞，她認為一個比以前更加專制和激進的中國，正透過非傳統戰爭的方式，使用更複雜的策略與影響力，操縱民主的社會和政治秩序，而這種影響行動很早就在台灣展開。

蕭美琴說，台灣首當其衝的是通過語言和文化的相似性，使這些行動變得更加容易在基層影響台灣社會，最明顯的方式是通過扭曲、假的片面消息，從軍事到社會製造對立不滿、裂解民主社群，抹黑政府的假新聞已經失控，例如去年在日本大阪的台灣外交官，最後導致了悲劇性的損失。

另外，蕭美琴認為，新興的網路社群媒體平台已成為中國動員和宣傳虛假新聞的便捷工具。她說，許多虛假的帳號在網路社群媒體平台上註冊，透過機器人演算的方式，在網路上帶風向、產生有利於北京的信息，甚至最近傳出想以付費的方式購買台灣熱門的網紅及粉絲頁。

而中國的滲透除在新聞、網路上，對於台灣宗教組織、基層社區團體、農民等等，也是全面性的籠絡。蕭美琴說，由於過去過度依賴中國，導致面臨貿易邊緣化，此時的台灣更需要加強與美國的雙邊貿易，將有助於支持台灣更加多元化的平衡貿易環境經濟，台灣的民主制度與生存，需要美國堅強的夥伴關係支持。

Michael Mazza在今天的對談中說，中國過去3年來以各種方式來增加台灣壓力，如今聽起來更加的糟糕以及令人沮喪，中國以削弱孤立和恐嚇台灣及其人民，並試圖剝奪他們對未來的任何希望，在國際上拒絕台灣參與國際事務像是參加世界衛生組織大會、國際民用航空組織以及國際刑警組織等，他認為台灣是一個自由開放的社會，尊重民主價值的普遍人權，像是台灣旅行法、保護法等法案的推動，讓美國、台灣關係更加穩固。

「大西洋理事會」是美國知名的重要智庫，研究報告經常作為美國政府制定新的亞太戰略參考，研究員Michael Mazza專注於在亞太地區的美國太平洋地區的防務政策以及中國軍事現代化和跨越台灣海峽的關係；研究員Ian Easton在國華府的智庫機構「2049計畫研究所」，專注研究亞太問題中的台海關係，高度關注中國軍力發展與入侵威脅。

花蓮縣立委蕭美琴受邀到美國華府智庫大西洋理事會Atlantic Council演講與座談，分析中國勢力在台灣的影響。（翻攝AtlanticCouncil）

花蓮縣立委蕭美琴受邀到美國華府智庫大西洋理事會Atlantic Council演講與座談，分析中國勢力在台灣的影響。（翻攝AtlanticCouncil）

花蓮縣立委蕭美琴受邀到美國華府智庫大西洋理事會Atlantic Council演講與座談，並與智庫研究員Michael Mazza等人對談。（翻攝AtlanticCouncil）

花蓮縣立委蕭美琴受邀到美國華府智庫大西洋理事會Atlantic Council演講與座談，並與智庫研究員Ian Easton（易思安）等人對談。（翻攝AtlanticCouncil）

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