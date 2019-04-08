韓讓高雄發大財？他再打臉：3個月減少825家公司

2019-04-08 07:40

〔即時新聞／綜合報導〕針對高雄市長韓國瑜在競選時曾打出「貨出去，人進來，高雄發大財」的口號，桃園市議員王浩宇在臉書發文打臉，指韓上任後，高雄市「公司登記狀況」，包括農林漁牧業、批發零售、旅遊餐飲等行業，在3個月內共減少了825家公司，王質疑，韓的「拚經濟」方向很可能根本錯了。

王浩宇昨深夜在臉書PO文，針對韓競選高雄市長時高喊「高雄發大財」的口號，王浩宇列出高雄的「公司登記狀況」，指包括農林漁牧業、批發零售、旅遊餐飲等行業，在3個月內共減少了825家公司，其中營建工程業減少143家，批發零售業減少431家、旅遊餐飲業減少65家、農林漁牧業減少10家、不動產業減少32家，製造業公司也減少了144家。

王浩宇認為，對比107年11月與108年3月熱門產業的狀況，高雄不但沒有發大財，甚至許多企業在韓國瑜執政後倒閉，王為此質疑韓的「拚經濟」方向很可能根本錯了。

王浩宇也指出，喊口號很簡單，但解決問題很難，畫大餅式的選舉口號，確實可以在短時間騙到民眾的選票，但執政後是否能真的推動產業轉型，才是不得不面對的真實課題，他呼籲韓國瑜「與其整天思考是否參選總統，不如先專心市政，相信以後還是有更上層樓的機會的。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/