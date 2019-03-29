為何特別針對韓國瑜？ 王浩宇嗆：因高雄議員無法監督

2019-03-29 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕近期不斷跨縣市監督高雄市長韓國瑜的桃園市議員王浩宇，在臉書PO出韓返台被隨扈「舉高高」的照片，批評這行為像是「封建時代的皇帝」，王在節目上強調，「高雄議員沒辦法監督，桃園議員來監督，這樣錯了嗎？」

王浩宇在臉書PO出韓國瑜被一旁隨扈抱著腿抬起來，高舉雙手向韓粉打招呼的照片，直言「這張照片，讓我有點難過」，他也批評這行為「像封建時代的皇帝一樣高高在上」。

據《三立新聞網》報導，王浩宇在94要客訴節目上表示，堂堂一個市長這樣做適合嗎？他並舉實際的例子說，自己選議員時都有警衛跟在旁邊，但都保持行政中立，不能讓警衛處理私事，就連面紙都不能請他們拿，強調當市長也不能要求隨扈抱大腿把他舉高，這行為非常不適當。

對於被酸是「不分區議員」，王浩宇則反駁，高雄議員想請韓國瑜進行訪中行的專案報告，但國民黨籍議長許崑源卻開始施壓，「如果高雄的議員沒辦法監督，桃園議員監督錯了嗎」。

王浩宇說，加上韓國瑜可能會代表國民黨參選總統，這對全台灣影響很大，因此哪一區的議員有意見都能監督。

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