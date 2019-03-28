韓粉酸怎不管鄭文燦？王浩宇：做事的人不用造神

2019-03-28 12:50

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市議員王浩宇因狂打高雄市長韓國瑜，頻躍上媒體版面，知名度扶搖直上，卻也引來許多韓粉不滿，酸王：「怎不先管好鄭文燦？」他今天在臉書發文表示，鄭、韓兩人施政成就高下立判，真正會做事的人不用造神，從民調來看已不言而喻。

「為什麼不先管好鄭文燦」？王浩宇說，韓粉老拿這句話堵他嘴，抨擊他跨區監督、多管閒事等，但事實上，鄭文燦對桃園市政上的努力有目共睹，並未因韓國瑜的竄起或任何事情停下，而最新的民調更證明，真正努力做事的人，根本不需電視媒體天天造神。

王浩宇說，最新民調顯示，鄭文燦的滿意度高達72.7%、不滿意度僅12.3%，高居六都第一，反觀兩個被媒體造神最厲害的市長，柯文哲滿意度46%、韓國瑜44.1%；他說，「柯、韓兩人的不滿意度最高，市政成績並不理想」。

王浩宇諷刺地說，最可笑的是，這些政治100分、市政0分，整天砲打中央、在兩岸關係起著表態，上任就想著求大位的市長們，卻是未來台灣社會最可能的總統人選。讓他忍不住質疑會做事的人反而無法出頭，「我們的國家真的會更好嗎？」

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