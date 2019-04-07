林飛帆嗆韓國瑜 走回馬政府老路

2019-04-07 16:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「拒絕一國兩制，打造台灣新國家」大遊行今天下午在高雄登場，太陽花學運領袖林飛帆現身，批評韓國瑜到中聯辦、到中國簽MOU，這是走回馬政府老路，用拚經濟名義，把台灣鎖入一個中國的框架。

為抗議高雄市長韓國瑜走進港澳中聯辦，台灣各領域公民運動工作者組成的台灣公民陣線，今天下午在高雄前鎮勞工公園，舉辦「拒絕一國 兩制，打造台灣新國家」大遊行，吸引近千人參加。

台灣公民陣線發起人、地球公民協會執行長李根政激動的說，韓國瑜當選後，他覺得「很見笑」（台語：丟臉之意），怎麼會選出這樣市長？他愈講愈激動，罵韓國瑜是「騙子」、「無知市長」。

李根政指出，韓國瑜到香港賣水果，卻沒報備就到中聯辦，習近平九二共識是一國兩制，韓國瑜進中聯辦，是配合習近平的統戰策略，這就是賣台。

林飛帆接著上台，他說，韓國瑜到中聯辦、到中國簽MOU，這是走回馬政府老路，用拚經濟名義，包裝兩岸之間的談判，把台灣鎖入一個中國的框架。

林飛帆強調，馬政府8年，用拚經濟的名義，把台灣所有資源放在中國，把台灣經濟死守在中國，所有雞蛋放在一個籃子裡。

林飛帆反問：「這有什麼風險？我們看到台灣經濟快速依賴中國」，兩岸的經濟協議都是片面的，將台灣資源投入一中市場，「我們還要走回老路嗎？」大家無法接受韓國瑜密會、私下談判。

林飛帆問台下民眾說：「你支持一國兩制嗎？」台下高呼「不支持」。

台灣公民陣線發起人沈柏洋警告說，中國透過偏頗資訊，讓你無法接到正確訊息，面對資訊戰，國安單位應該要動起來。

他說，現在是資訊戰混合時代，造成民眾判斷錯誤，許多國家慢慢被中國滲透，最嚴重的是台灣，最沒反制能力的也是台灣，台灣已經進入準戰爭狀態。

去年9月移民到台灣的鍾慧沁說，現在香港很悲慘，過去一國兩制，香港人沒賺到錢 ，只有更窮，因為房子被中國人炒貴，「台灣真的以為貨出去人進來？」其實是 中國人進來，年輕人連工作都沒有。

現場民眾也高呼：「今日香港，明日台灣 」、「拒絕一國兩制，抵抗中國併吞」、「拒絕假和平 ，反對真統一 」，最後並嗆習近平「閉嘴」

下午3點半，接力短講結束，即展開遊行，擔心有不同立場民眾鬧場，高雄市警局出動上百名警力警戒。

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