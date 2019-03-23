面對中國統戰威脅 林飛帆籲韓、柯應審慎

2019-03-23 18:51

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣面臨中共威脅，學運領袖林飛帆今出席由台灣大學研究生協會舉辦，紀念台灣民主先驅鄭南榕殉道30週年活動時，對包括韓國瑜訪中聯辦、柯文哲的兩岸一家親表示憂慮，強調在「非藍非綠的偽裝跟包裝下形成最嚴重的威脅」，他呼籲年輕人要一起關注這些危機。

適逢鄭南榕事件30週年，今天的紀念活動除了播放鄭南榕受難的相關影片，也同樣邀請日本櫻人劇團演出「七十一日的台灣白百合」紀念鄭南榕，而包括鄭南榕遺孀，前行政院副閣揆葉菊蘭、前立委姚文智、林飛帆等人都到場追悼。

對於高雄市長韓國瑜進中聯辦，林飛帆受訪時指出，這是不妥當的，跳過台灣中央政府直接跟一國兩制單位對話。且其中的政治意涵是很明確的，中聯辦事實上是控制香港政治運作的太上皇，韓市長很不適合拜訪這個組織，就如包括今天陸委會到談的，高市府沒有相關報備，這確實是台灣重大的隱憂。

林飛帆認為，韓國瑜跟中聯辦主任談了甚麼東西，實質內涵是甚麼、有沒有涉及兩岸協商及後續政治談判，後續都要追蹤，也向韓國瑜喊話，「希望韓市長開誠佈公，不只是公開給高雄市民，也要公開給所有台灣民眾」。

林飛帆強調，兩岸之間有健康互動與健康交流是很樂見的事，但目前台灣面對中國透過經紀、滲透或各式各樣政治路線的統戰，在這樣的情勢之下，韓市長應該要更審慎。因為包括香港民主派都已對此發表意見，也提出香港人自身經驗給台灣人參考，不要盲信北京提供給各式各樣的機會，甚至不應該跳過台灣中央政府去做這樣的政治協商或談判。

至於柯文哲的「兩岸一家親」，林飛帆認為，包括「九二共識」、「一國兩制」都是中共統戰用語，他看到習對台灣採兩條路線並進，一條是九二共識為基底，一條是以血緣跟親屬為基底的兩岸一家親論述，這兩條論述都寫在習對台政策重要綱領裡，柯市長應該不至於不知道這些背後代表的意涵，建議在使用這些用語上必須要更審慎。

林飛帆也表示，台灣現在站在蠻危機的關頭，因為北京給台灣的危機非常大，2020至2021年剛好適逢習準備第三任任期，甚至2021年是北京設定的第一個百年目標，在這情境下，台灣有很多值得擔憂的部分，加上地緣政治上面嚴峻的考驗，且明年又是逢到台灣總統大選，他呼籲這樣的危機須要更多年輕人一起關注。

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