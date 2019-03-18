中國統戰手法改變！林飛帆警告：跳過政府滲透民間

2019-03-18 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕2014年3月18日台灣爆發太陽花學運，具代表性之一的學運人士林飛帆最近談及台灣與中國關係，他警告，目前北京政府已跳過「誘導台灣當局」，轉而直接「滲透民間組織」，足可顯見中方統戰手法有所改變。

根據《大紀元》報導，台灣國內從2018年起捲起韓國瑜風潮，林飛帆看出，這種狀況包藏禍心，有如「國共體制」即將再現，包括中國所堅持的和平協議，不外乎就是要台灣接受「一個中國、一國兩制」，過去馬政府時期中國能與台灣官方直接接觸，現在蔡政府階段，對方轉而直接滲透民間組織。

林飛帆認為，中國對台統戰手法主要有「兩大支線」，其一是透過國民黨堅稱的「九二共識」，將「一國兩制」埋入「和平協議」中讓台灣簽署，另外一種方式即是透過「軟性訴求」，用「兩岸一家親」來號召台灣民眾的血緣認同，不外乎就是想用「一中」框住台灣，中國領導人習近平年初發表的「告台灣同胞書」，足見中國有所掌握台灣民意。

林飛帆提到，2018年九合一大選結束後，中國當局似乎已有信心藉由同樣的操作手法，深入擺佈台灣民意，能讓中國跳過執政的民進黨，直接從台灣地方上滲透村里、宮廟等民間組織，甚至與生活在台灣土地上的民眾有所接觸，進而達到中國想要的目的。

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