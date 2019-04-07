鄭南榕殉道30週年 林佳龍：珍惜民主、保有勇敢和信念

2019-04-07 14:33

〔記者黃鐘山／台中報導〕4月7日為「言論自由殉道者」鄭南榕自焚30週年的日子，也是「言論自由日」。交通部長林佳龍今於臉書感念鄭南榕對台灣民主化的貢獻，並強調「在網路資訊愈發達的時代，愈難想像言論自由是多少人們流血流汗、甚至犧牲性命才爭取到的」，也引來網友留言感嘆，「很多人享受了前人爭取來的言論自由，然後卻來嫌自由不能當飯吃！」

林佳龍在臉書上說，鄭南榕當年因刊登《台灣共和國憲法草案》，被控以刑法第100條的叛亂罪，最後鄭南榕「用他的血做顏料，用他的肉做素材，在汽油火中燒出一個不朽的國民人格。」回想起來至今仍震撼人心。

他又說，求學時期曾躲在被子裡用手電筒偷看黨外雜誌，也因爭取廢除校園刊物審稿制度，發起自由之愛校園民主運動，遭記過懲戒甚至差點退學。他也強調，受到鄭南榕事件啟蒙的野百合學生運動，最後促成了台灣的全面民主轉型，黨外青春驚險迂迴，也因此經歷造就對自由民主的堅持，期盼世世代代的台灣人，在享有民主自由的年代裡，也能繼續保有勇敢和信念。

林佳龍提到，他在台中市長任內除了宣布4月7日為台中市的「言論自由日」，也將2月28日至4月7日訂為「人權文化季」，透過黨外雜誌展、禁歌演唱會、等方式，盼珍惜言論自由與守護台灣民主的理念能夠傳承。市府也陸續出版《因為黑暗，所以我們穿越》、《黯到盡處，看見光》等人權系列叢書，盼後人勿忘「人權雖是普世價值，但卻是爭取而來的！」

林佳龍強調，「在網路資訊愈發達的時代，愈難想像言論自由是多少人們流血流汗、甚至犧牲性命才爭取到的。」也引來不少網友留言表示，「非常感謝前人們努力爭取民主自由，我喜歡台灣自由民主！」、「台灣感謝有你們，能衝破獨裁政體，身為下一代雖然從未經歷過那段黑暗的歷史，卻很一直心懷感恩」，也有網友感嘆「很多人享受了前人爭取來的言論自由，然後卻來嫌自由不能當飯吃！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/