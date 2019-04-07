言論自由日 蔡英文：讓言論自由成為台灣共同的DNA

2019-04-07 11:49

〔記者林欣漢／新北報導〕今天4月7日是言論自由日，總統蔡英文出席「鄭南榕殉道30週年追思紀念會」，她表示，來自外面的假訊息，正假自由之名，行傷害自由之實，這兩天有收購臉書粉絲專頁，或金錢利誘，培養特定主張網紅的宣傳，引起社會惶惶不安，「我做總統會堅持立場，為民主奮鬥。」

蔡英文表示，言論自由不抽象、不遙遠，要達到鄭南榕想要的目標，我們要做得更多，去年開始，促轉會正式展開運作，陸續撤銷4000多件不當判決，是受難者家屬心裡的療癒，未來也會有更多二二八跟白色恐怖的歷史真相被攤在陽光下，朝鄭南榕理想中的好國好民更進一步，讓言論自由成為台灣共同的DNA，這就是30年後的今天，紀念鄭南榕最好的方式。

蔡英文說，我們所珍惜的價值正遭受挑戰，來自外面的假訊息，正假自由之名，行傷害自由之實，這兩天有收購臉書粉絲專頁，或金錢利誘，培養特定主張網紅的宣傳，引起社會惶惶不安，言論自由、社會信任正在被侵蝕及瓦解，假訊息正在給台灣的民主帶來嚴峻的挑戰。

小英說，當前的台灣正有如歐洲面臨恐怖主義的挑戰，自由從來就不是理所當然，必要時我們必須挺身而出，勇敢捍衛自由，「利用台灣的言論自由侵蝕我們所擁有的自由，這種事情我沒有辦法接受，相信台灣人也不能接受，我做總統會堅持立場，為民主奮鬥。」

蔡英文提到，在鄭南榕殉道那年出生的孩子，今年已經30歲了，這個世代沒有經歷過黨外時代，但經歷過野草莓、太陽花，同時曾經為了守護民主，做出關鍵的貢獻，全力捍衛台灣的民主。

蔡英文強調，確保言論自由及轉型正義，走在正確道路上，是我們的責任，不分世代、性別、族群，都應該為這塊土地共同打拚，在言論自由日的這一天，我們互相勉勵，一定要把鄭南榕的精神傳遞下去，堅定決心守護最重要的價值。

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