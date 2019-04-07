澎縣長落選人結盟 共組白色力量監督縣政

2019-04-07 10:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕本屆澎湖縣長候選人創新高，得票數排名第3、4的無黨籍陳大松、鄭清發宣布結盟，共組白色力量監督縣政，衝擊澎湖現有的藍綠版圖，尤其2人得票數相加有萬餘票，足以扮演關鍵的制衡力量，為澎湖政壇投下震撼彈。

重掌政權的縣長賴峰偉，上任以來積極推動中正路商圈交通改善、燒烤業者總體檢、澎湖頌全縣性比賽等，並重啟大倉媽祖興建議題，雖然立意都是良善，但決策過於急促，沒有配套措施就上路，讓澎湖各界適應不良，處處點燃火線的結果，就是出現罷免的聲浪，更傳出取締燒烤業者有特殊目的性，但遭縣府嚴詞否認。

針對民間不滿的聲浪，陳大松與鄭清發都接獲不少民眾及業者投訴，由於2人得票數加總也有萬餘票，占了近3分之1的民意基礎，因此決定結盟共組白色力量，一同監督縣政發展，適時提供建言與針貶；但對於民眾要求帶頭連署罷免縣長賴峰偉，由於現行法令規定必須就職滿1年才能提出，2人仍持觀望態度，現階段將以監督縣政為主。

另外，2人結盟後對於澎湖傳統藍綠政黨競爭，投入強力震撼彈，也影響緊接而來的總統立委選舉布局，民進黨已確定由尋求3連霸立委楊曜出征，國民黨目前尚未推出人選，坊間認為以禮讓無黨團結聯盟主席林炳坤可能性最大，但素與國民黨高層關係良好的陳大松，是否會出馬爭取國民黨禮讓，恐將吹皺一池春水，留給外界想像空間。

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