中國網軍入侵！PTT創世神點名「這類社團」要大家小心

2019-04-06 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕隨著2020總統大選日子越來越近，中國也開始積極布局，招攬台灣在地網軍，不少臉書粉專都收到不明人士要求收購粉專的訊息。對此，被鄉民封為「創世神」的PTT創辦人杜奕瑾警告，要小心「爆x公社」、「xxx鄉民團」等社團、粉專，打著鄉民名義，實質上「拿你我文章作成內容農場來公關操作」。

近日不少粉專發文都說，收到有人要求「收購粉專」的訊息，從人數僅有幾千的小粉專，到人數大至數十萬的粉專都陸續傳出類似事件，杜奕瑾今日也在臉書上分享了黨產會委員、台北大學犯罪學研究所助理敎授沈伯洋上月的演講「中國政府如何利用假消息影響台灣選舉」內容。

杜奕瑾表示，高科技訊息戰爭已經開始，監管還在撥接時代，不用科技是無法防範。同時他也點名「爆x公社」、「xxx鄉民團」、「xxptt」、「pttxx」、「鄉民xx」等社團、粉專，表示要小心這些「打著鄉民名義，許多實質拿你我文章作成內容農場來公關操作」。

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