韓總「四個一」都做不到 網批：寧信鬼，別信韓國瑜一張嘴

2019-04-06 20:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜近日接受媒體專訪，強調他很著急、很害怕、很掙扎，市政「四個一」必須趕快做，但他都做不到，沒有權限也沒有錢。對此，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」批說「寧信鬼，別信韓國瑜一張嘴」。

韓國瑜接受媒體專訪時說，高雄要脫胎換骨需要「四個一」，即一座國際大機場、一個完整的捷運線、一個自由經濟貿易區、一個專屬石化專區。

但韓國瑜強調，他發現這「四個一」的嚴重性，「偏偏沒有一點我可以做的，統統力量不夠。」他說：「法令我也沒辦法修改，預算錢也不够，這就要仰賴高雄的立委來幫忙，我發現這是高雄發展的瓶頸。」

對此，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」批說，講這種話，不知道是在承認自己的無能呢？還是詐騙集團發現空頭支票要跳票了，只好再開一個更大的芭樂票？

「打馬悍將粉絲團」指出，韓國瑜做不到的「四個一」，在任何一個關心高雄市的市民眼裡，看起來都是笑話，完全曝露了韓國瑜真的對市政不熟悉，只想再用騙的選總統。

「打馬悍將粉絲團」強調，首先是捷運路網，韓國瑜想要完整捷運路網，但他一上任就砍輕軌二階，卻説自己很著急害怕，「讓捷運路網無法完成的，就是韓國瑜市長你本人嗎？還想騙？」

其次是石化園區，2016年高雄民進黨讓石化產業通通遷籍回高雄，增加稅收、改善管理。但韓國瑜上任後，石化聚落的大林埔一個月發生11次公安意外，「讓石化園區管理斷線、旁邊居民住得不安心，不就是韓國瑜你本人嗎？還想騙？」

第三是國際大機場，「打馬悍將粉絲團」說，小港國際機場為什麼發展受限？主因是小港機場在市區，貨機無法24小時起降，貨運量受限，但韓國瑜只會鬼扯小港機場無法停747，「47都起降幾百次了，還在騙？」

再者，航空貨運必須運送高價值的貨物才有效率，但竹科的貨都是從桃機出去。南科的貨物，根本沒有多到可以再撐起一個大型國際機場。「難道小港機場改建成國際大機場，貨機上都載芭樂嗎？」，「連高雄的經濟發展重心都搞錯的，不就是韓國瑜本人嗎？還想騙？」

最後是自由經濟貿易區，「打馬悍將粉絲團」指出，財政部關務署2018年1月到現在，查獲上萬項逃避美國關稅的產品，金額超過2億元。為了防範找各種方式「洗產地」的中國產品，最近政府要修「貿易法」來阻擋，韓國瑜這時還提自經區，根本就是要害死台灣。

「打馬悍將粉絲團」說，自經區的構想是馬英九提出的，當年已經夠危險。全世界對租稅不公平競爭，越來越嚴格檢視，設自經區絕對不利於台灣，尤其現在美中貿易戰正兇，如果台灣蓋自經區，肯定會在貿易戰中被當成中國共犯。

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