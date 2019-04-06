在鎮瀾宮發表《媽祖文化志》 中國不忘搞統戰

2019-04-06 08:56

〔記者鍾麗華／台北報導〕大甲媽4月7日起駕遶境，中國也不忘利用媽祖搞統戰。據中國官媒《新華社》報導，由兩岸專家學者共同編纂的《媽祖文化志》4日上午在台中市大甲鎮瀾宮發表，《媽祖文化志》總編陳秋平說，「兩岸同胞是一家人，兩岸一家親」，千百年來，媽祖精神跨越時間和空間，推動兩岸同胞心靈契合。

報導指出，媽祖是兩岸共同信奉的「海上保護神」，媽祖信俗是中國首個信仰類世界遺產。目前，媽祖在台有分靈宮廟2000多座，信眾1000多萬人。《媽祖文化志》共300多萬字，首次較為全面翔實地記述了媽祖信仰的形成、發展、流布、影響等，展現了媽祖文化的豐富內涵。

「這套志書是兩岸學者的智慧結晶。」福建省地方誌學會名譽會長、《媽祖文化志》總編陳秋平說，媽祖信仰已成為海峽兩岸乃至全世界華僑華人共同的文化記憶和精神紐帶。傳承和弘揚媽祖文化，是兩岸同胞共同的責任。

「兩岸同胞是一家人，兩岸一家親。」陳秋平表示，閩台兩地還有許多共同信俗和傳統文化，如清水祖師、臨水夫人、保生大帝等。下一步，將和更多台灣民間團體、學術機構開展合作，推動成立「閩台歷史文化研究院」，採取更多文化交流形式，共用史料、共編志書，「推動兩岸同胞心靈契合」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/