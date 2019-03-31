大甲鎮瀾宮路跑 顏清標暖身拉筋慘摔四腳朝天

2019-03-31 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕台中市大甲鎮瀾宮舉辦的路跑活動昨（30）日起開始進行，但董事長顏清標卻在暖身時，在眾人面前摔得四腳朝天，讓現場民眾全都笑翻，影片曝光也在PTT引發熱議。

根據《東森新聞台》報導，顏清標昨（30）日跟隨眾人在台上亮相，除了鳴按喇叭之外，還跟著專業教練做起健身操，台下參加路跑活動的民眾也紛紛有樣學樣，不料顏清標竟於蹲地拉筋時，重心不穩向後摔個四腳朝天，旁人見狀連忙邊笑邊上前攙扶，台下觀眾對此也爆出笑聲。

摔倒的顏清標對此也感到相當好笑，他表示「現在老了，當阿祖了，手腳有比較笨拙了啦，嘿嘿嘿」，對於路跑活動，顏清標感到有點可惜，若非自己腳受傷開刀3次，也很想要下場與民眾們一起路跑，他呼籲社會大眾多多出門踏青、運動，常保身體健康。

事件傳入批踢踢實業坊後，不少鄉民感到有趣，紛紛留言指出「笑的會變內餡嗎」、「笑的RIP」、「水餃好吃」、「水餃原料來了 大家真踴躍阿」、「今天過後，水餃產量大增」、「現場有錄影，笑的人保重啊」、「水餃工廠：我們這批水餃的肉吃起來跟別人家的不一樣喔」。

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