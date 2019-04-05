中資魔爪伸入台灣網路！學者警告：再不動起就來直接死

2019-04-05 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選將屆，中國開始積極佈局，招攬台灣在地網軍，近日不僅在徵才網站公開徵求「政黨小編」，更有不少粉專收到來自不明人士的收購訊息。對此，台北大學犯罪學研究所助理教授、黨產會委員沈伯洋表示，這件事情要解決的優先程度絕對排在第一，「我們再不動起來，就是直接死」。

最近有人在網路上發佈徵才資訊，公開徵求「支持和平統一」的「政黨小編」；更有自稱「內地四川政府單位」人士，在粉專徵求「支持兩岸友好/統一」之政治立場的網紅，表示網美的流量與粉絲數量不必高，人美即可，經紀公司會全額輔導補助培訓。在上月也有徵才公告指名要找「訊息散播、轉貼高手」，開出3萬5000元薪資，點明工作內容就是「配合泛藍甚至對岸的話題留言、護航」、「攻擊、刷淡、洗版所有與我們相左的文章或留言。」

對此，沈伯洋今日在臉書PO文，他表示，「網軍和行銷的蒐購行動已經確實動起來了，操作會更細緻化。我們再不動起來，就是直接死」。他也警告「台灣現在是外患問題，不要懷疑，這件事要解決的優先程度絕對排在第一」，呼籲網友們「不要再吵一些雞毛蒜皮的小事了。時間不站在我們這一邊。俄羅斯的手法已經被進化了。我想到頭就很痛」。

對此，不少網友在留言處貼出各粉專收到私訊要求出售的訊息，令其他網友憤怒表示「要求修法」、「好可怕，要想辦法」、「同溫層在害怕被人說綠色恐怖，一言堂，殊不知共產主義從列寧開始，已經是利用煽動去推翻當地政權」。

據了解，陸委會已對此表示，將請主管機關瞭解是否有違法之虞。

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