國民黨拒「吳朱會」公開 朱立倫子弟兵嗆：黨中央在怕什麼

2019-04-05 13:11

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨主席吳敦義預計4月7日與爭取黨內總統提名的前新北市長朱立倫會面，朱呼籲「吳朱會」公開，遭國民黨中央拒絕。被視為「朱家軍」的新北市議員葉元之怒嗆，「不知黨中央在怕什麼」，並建議「吳朱會」延至「吳韓會」之後，確認高雄市長韓國瑜的意願再談。

葉元之說，朱立倫已公開承諾，若黨徵召韓國瑜，他全力支持，吳敦義約大家見面，應該要先確定韓國瑜的意願，既然「吳韓會」延後，朱、吳現階段也沒什麼好談的。

葉元之表示，若吳敦義認為有必要先舉行「吳朱會」，更應該公開透明，否則會給外界操作的空間，例如民進黨可能見縫插針，胡亂評論會談內容，說「誰在卡誰」，甚至「利益交換」、「搓圓仔湯」傳言滿天飛，這對黨中央或朱立倫乃至於對韓國瑜，都是不可承受之重。

葉元之認為，朱立倫要求會談公開，開大門、走大路，營造團結氣勢，黨中央卻不願意，理由也說不清楚，實在不知道在怕什麼。

他建議，「吳朱會」乾脆延後到「吳韓會」之後，先確定韓國瑜意願，才有議題好談，讓全黨團結，打贏總統選戰。

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