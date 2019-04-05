不只雄二雄三 軍方認證：微型飛彈突擊艇還配備這款武器！

2019-04-05 11:23

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方規劃生產可配備雄二及雄三飛彈的「微型飛彈突擊艇」，計畫建造60艘，共將投入316億餘萬元經費，引起各界的關切，也有論者認為微型飛彈突擊艇短乏防空能力，戰時可能成為「海上靶子」，國防部則是首度證實，微型飛彈突擊艇除了可配備2枚以上的雄風反艦飛彈之外，還會配備「輕型短程防空飛彈」，以提升微型飛彈突擊艇的防空作戰能力及戰場存活率。

軍方官員今天說，「輕型短程防空飛彈」指的就是向美採購的肩射式刺針飛彈，國防部已將微型飛彈突擊艇的相關戰術運用以及配備武器系統，向立法院提出報告說明。

官員表示，對於微型飛彈突擊艇的作戰構想，軍方是依「防衛固守、重層嚇阻」指導，國防部海軍面對中共進犯，一次性決勝已不復存在，必須建構重層嚇阻戰力，逐次削弱進犯敵軍，遂行濱海決勝及灘岸殲敵的任務，達成殲阻敵軍登島作戰的目的。

他表示，依據這項指導，微型飛彈突擊艇的作戰運用，規劃平時擔任海上快速反應兵力，執行打擊任務及支援戰演訓，戰時分散配置進駐各戰備漁港，並聯合作戰區岸置火力執行濱海阻擊、聯合泊地攻擊等任務，在適切戰管下，採取突擊，對敵軍接泊地目標實施飛彈攻擊。

在微型飛彈突擊艇的武器配備上，官員明確表示，依據國防部已經送交立法院的說明報告顯示，微型飛彈突擊艇具備酬載2枚以上反艦飛彈（雄二或雄三），接受戰管遂行反水面作戰能力，並配備輕型短程防空飛彈，以提升防空作戰能力及戰場存活率。

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