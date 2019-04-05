香港修訂《逃犯條例》 人權團體：台人過境恐被逮

2019-04-05 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕針對香港特別行政區政府近日提出「逃犯條例」和「刑事事宜相互法律協助條例」修訂草案，台灣人權團體表示「非常遺憾」，並指此「送中條例」若通過，過境香港的台灣民眾人身安全堪憂。

香港政府在各界爭議聲中推動《逃犯條例》修訂，條例草案3日在立法會完成一讀及二讀，將交由內務委員會決定是否成立法案委員會審議。

《蘋果日報》報導，台灣經濟民主聯合召集人賴中強律師昨對此表示「非常遺憾」，並表示非常擔心台灣公民因旅遊而過境香港或轉機，都可能被中國主張為罪犯，而遭引渡到中國。他也舉李明哲事件為例，認為對中國來說，要用顛覆國家罪名主張這些人犯罪，簡直是「太容易了」。

賴也指出，外界都關注香港在通過此法後，是否還能保有獨立自主地位，若在香港經商的國際人士都將面臨威脅，香港能否持續維持亞洲金融中心地位？他也提到，近期也會聲援港人抗議。

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