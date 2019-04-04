聯合國推特矮化我國為中國一省 通靈少女：我是台灣人

2019-04-04 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕日前才獲邀至聯合國致詞的「通靈少女」劉柏君，今日被聯合國婦女權能署的以推特介紹給世界大眾，但聯合國婦女權能署卻在介紹劉柏君的國籍時，台灣旁邊加註了「中國的一省」，劉柏君獲悉後馬上在臉書嚴正聲明「我是台灣人」，表達對聯合國婦女權能署矮化我國的抗議。

聯合國婦女權能署（UN Women）今日在推特上，以「台灣第1位女棒球主審，曾因為在體壇女權的努力，獲得國際奧會（IOC）的國際婦女與運動獎座」介紹劉柏君，但在講述劉柏君的國籍時，特別附註台灣為「中國的一省」，矮化我國。

劉柏君得知此事後，馬上在臉書發文，懇請網友幫忙在聯合國婦女權能署的推文底下留言，告訴聯合國婦女權能署「台灣不是中國的一省，Taiwan is NOT a province of China」，獲得許多網友響應。

劉柏君是台灣首位獲得棒協認證的女裁判，幼時擔任靈媒的故事曾被公視改編成知名電視劇「通靈少女」，過去也曾獲選富比世國際體壇最具影響力女性，並曾獲頒十大傑出女青年，今年更受國際奧會（IOC）肯定，獲頒國際婦女與運動獎座。

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