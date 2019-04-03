維持小國邦交有何意義？ 蔡英文：他們替台灣說話

2019-04-03 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天在台北參加首場「辣台派開講」，演講中，蔡英文提到此次訪南太平洋3友邦經驗，也就回答了一些人心中的疑問：「與小國家維持邦交有什麼意義？」

蔡英文說，這3個國家的元首都很樸實，但舉止行為、講話都非常地得體，因為他們都有國際歷練。

她說，很多人問她，跟小國家維持邦交有什麼意義？蔡英文表示，小國家聲音是很大的，他們在國際組織替我們講話的聲量是非常大，例如這次諾魯共和國的總統瓦卡，曾經在主持會議的時候，還把中國人趕出去。

蔡英文繼續補充，他們的國家雖然小，可是他們對國家的治理有他的一套看法，而且他也知道他的國家可以做什麼，需要別人做什麼樣的幫忙，像是帛琉對「永續」的重視，這幾個國家對我們來講真的是好朋友，「真心的好朋友」。

「辣台派開講」由蔡英文親自和支持者面對面開講，活動在網路上開放報名兩天後就爆滿。蔡英文今在會上分享了當總統三年以來，在外交、國防跟內政的精華。她強調，我們也要堅定維護民主自由的生活方式，我們只有一個目的，讓台灣更好，把台灣保護好。

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