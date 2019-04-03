網氣炸！韓國瑜開球誤稱開幕戰 慘遭球迷砲轟

2019-04-03 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕中華職棒球隊中信兄弟邀請高雄市長韓國瑜擔任今年首場澄清湖棒球場的開球嘉賓，不過韓國瑜致詞時卻把澄清湖的比賽誤認為是「中職開幕戰」。此事也引起網友不滿，在PTT「棒球版」中，有關韓國瑜的新聞通通遭球迷網友噓爆。

韓國瑜今（3）日受邀至澄清湖棒球場，替主場兄弟隊擔任開球嘉賓，不料韓國瑜在致詞時誤以為今天是開幕戰，他表示「非常感謝吳志揚會長，在中職30週年特別選上我們澄清湖作為開幕首戰（應該是高雄首戰），我想全高雄市熱愛棒球的好朋友一定都非常感謝，居然第一戰就選擇我們高雄。」

相關新聞被轉至PTT棒球板後，球迷紛紛怒轟「北七」、「我倒是想問他到底有什麼搞對過」、「不出所料又不懂裝懂 」、「我怎麼不太意外 呵呵」、「一局都沒看就走了」、「別做秀了 快吐了」；此外，也有網友痛批「剛上任時就曾把中華職棒說成『全國職棒總會』，還期待什麼」？

此外，今日棒球版出現多篇轉貼韓國瑜的新聞，通通遭球迷噓爆，直言「不想再看到韓國瑜」、「不要再轉貼他的新聞了」、「看一次，噓一次」、「真的很誇張...怎麼這種人還可以當市長」、「這就可以證明他講話都沒在求證，反正只想講自己想講的」。

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