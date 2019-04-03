韓國瑜延後「吳韓會」有盤算？ 疑韓陣營考量政治風險

2019-04-03 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義今早才表示，將在4月5日下午與高雄市長韓國瑜見面，不料韓國瑜下午1點半就以籌備訪美為由，希望將會面時間順延到4月18日訪美回國後。有媒體報導，韓國瑜其實是考量政治風險，希望等待事態明朗後再與吳會談。

根據《上報》報導，韓營考量「吳韓會」安排在「吳朱會」與「吳王會」之前，到時候勢必談不出具體結果，也有可能衍生出其他意想不到的政治風險，所以才將會面時間延後至訪美結束後。

報導指出，韓營考量，目前吳敦義是否參選態度不明，朱立倫與王金平態度也不明朗的情況下，再加上現階段韓國瑜不可能具體表態慘選與否，如果到時候「吳韓會」先登場，那「一定談不出個所以然來」。

據報導，韓營人士表示，吳敦義應該先明確表態自己的參選意向。韓營人士批評，吳敦義不能將韓國瑜當作「擋箭牌」，或拿韓國瑜做為刺殺朱立倫、王金平的利刃。除非吳敦義先明確表態是否參選，並且敞開心胸和已經表態參選的朱立倫與王金平溝通，否則「吳韓會」僅具有象徵意義，而不會有實質結果。

一位韓國瑜的友人指出，吳敦義到底是「拱韓」或「害韓」，將取決於吳敦義到底選不選總統。倘若吳敦義仍不放棄參選，只是將韓國瑜作為政治操作工具，萬一到時候「吳韓會」結束，韓國瑜仍重申「目前不考慮2020」，有沒有可能就遭到挺吳派刻意解讀成「韓國瑜確定不選了」。韓國瑜的友人表示，這樣反而將堵死韓國瑜選總統的路。

黨內知情人士透露，國民黨中央竟然事先告知，屆時3人與吳敦義會面結束後，要由3名當事人自己下樓向媒體說明會談結果，黨中央將不會派人出面說明。黨內知情人士表示，這樣操作到底有何居心，實在令人費解。

報導指出，國民黨原訂10日中常會討論通過正副總統提名作業要點及時程、17日公告的時間點，可能都因為「吳韓會」破局而有所延後，而原訂7日「吳朱會」及8日「吳王會」也有可能有所變化。

另一篇《上報》的報導則指出，國民黨總統初選從一開始的美式初選、全黨員投票、民調及黨員投票比例各半，到確定維持現行民調及黨員投票「七三制」後，吳敦義又拋出保留萬分之一徵召人選的可能性、徵召領表及特邀等作法，說法不斷改變，不但讓人霧裡看花，更虛耗掉黨內元氣，埋下分裂隱憂。該報導甚至直言，「明年國民黨若無法重返執政，歷史罪人是誰，答案已經很清楚了。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/