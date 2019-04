中媒推「中國花蓮」觀光 吳釗燮霸氣駁：做你的白日夢！

2019-04-03 18:56

〔記者呂伊萱/台北報導〕中國《人民日報》在推特上推廣「中國台灣花蓮」是「人間仙境」,遭網友群起反駁。外交部長吳釗燮也親自轉推並回應說,「做你的白日夢!花蓮在台灣,不在中國。不要流口水了!」

中國《人民日報》推特官方帳號今天凌晨推文發布一個花蓮的空拍影片,並稱讚是「人間仙境」(fairyland on earth),但強調是「中國台灣花蓮」(Hualien, Taiwan, China)。

許多網友在留言中指正,花蓮在台灣,而台灣不是中國的一部分。最近多次在推特上向中國開嗆的吳釗燮,也用外交部帳號親自轉推,並用英文留言說: 「做你的白日夢!花蓮在台灣,不在中國。不要流口水了!」(You’re off with the fairies! Hualien is in #Taiwan, not #China. Stop drooling! JW)

You’re off with the fairies! Hualien is in #Taiwan, not #China. Stop drooling! JW https://t.co/rFfth0schO — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) ???????? (@MOFA_Taiwan) 2019年4月3日

