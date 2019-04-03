中媒推「中國花蓮」觀光 吳釗燮霸氣駁：做你的白日夢！

2019-04-03 18:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國《人民日報》在推特上推廣「中國台灣花蓮」是「人間仙境」，遭網友群起反駁。外交部長吳釗燮也親自轉推並回應說，「做你的白日夢！花蓮在台灣，不在中國。不要流口水了！」

中國《人民日報》推特官方帳號今天凌晨推文發布一個花蓮的空拍影片，並稱讚是「人間仙境」（fairyland on earth），但強調是「中國台灣花蓮」（Hualien, Taiwan, China）。

許多網友在留言中指正，花蓮在台灣，而台灣不是中國的一部分。最近多次在推特上向中國開嗆的吳釗燮，也用外交部帳號親自轉推，並用英文留言說： 「做你的白日夢！花蓮在台灣，不在中國。不要流口水了！」（You’re off with the fairies! Hualien is in #Taiwan, not #China. Stop drooling! JW）

You’re off with the fairies! Hualien is in #Taiwan, not #China. Stop drooling! JW https://t.co/rFfth0schO — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC （Taiwan） ???????? （@MOFA_Taiwan） 2019年4月3日

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/