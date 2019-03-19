AIT處長首度到外交部開記者會 「美台全新對話機制非挑釁中國」

2019-03-19 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕台美今天一同宣布成立全新年度價值對話「印太民主治理諮商機制」，並由外交部長吳釗燮與AIT（美國在台協會）處長酈英傑共同在外交部舉行記者會宣布。對此，吳釗燮表示，這是首次有AIT處長到外交部共同舉行記者會，是台灣跟美國關係不斷進展的里程碑；酈英傑也強調，美台互動不應被視為刺激、挑釁中國。

台美今天一同宣布成立全新年度價值對話「印太民主治理諮商機制」。據了解，此對話機制由美國國務院主動提議，國務院主責民主、人權和勞工事務局副助理國務卿巴斯比（Scott Busby）去年首次來台時提出「希望兩方有關於民主人權的常態性對話」。

根據《中央社》報導，吳釗燮稍早表示，這是首次有AIT處長到外交部共同舉行記者會。吳釗燮認為，這是台灣跟美國關係不斷進展的里程碑；而在記者會上回答問題時，酈英傑也表示，這是台美第一次成立印太民主諮商機制，這項新的機制凸顯台美共享價值。

吳釗燮與酈英傑說，雙方同意建立全新對話機制，每年將輪流在台美舉辦重要論壇，以更密切、直接的合作，在印太區域推動人權、民主及良善治理等共享價值，協助其他國家應對治理挑戰。首次會議已訂於9月份在台北召開。

吳釗燮指出，美方常常提到，台灣是可信賴的夥伴、是世界善良的力量、更是民主成功的故事，促進區域良善治理也是台灣可以貢獻的地方；吳釗燮也認為，今年是台灣關係法（TRA）第40週年，他與酈英傑站在一起這件事，本身就具有高度意義，台灣關係法是台美之間的重要基石，台灣也會繼續發展、維持穩定的台美關係。

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