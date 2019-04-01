日本公布新年號「令和」 日台交協至外交部通知我方

2019-04-01 12:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本今天宣布新年號「令和」，也正式通知各國，日前有媒體誤報台灣將不會收到通知。外交部長吳釗燮今天表示，日本駐台代表原規劃到外交部同步通知他，但因他今天上午需要到立法院備詢，便請日方告知外交部人員即可，「這是非常正式的管道」。

日本明仁天皇將在4月底退位，德仁親王5月繼位後並將啟用新年號，日本內閣官房長官菅義偉今天上午宣布新年號「令和」（Reiwa）。日本外務省上週（30）也宣布，新年號發表後將通知195個邦交國新年號的英文標記，因台灣與日本無邦交而不在列，媒體未多求證便據以報導指出台灣將不會收到通知。

外交部昨天澄清說明，我駐日本代表處已接獲日本台灣交流協會通知，日方將於4月1日同步通知我國日本新年號，並未如某些未經查證報導所述「日本政府不通知我國」的情形。

外交部長吳釗燮今天列席立法院外交委員會報告並備詢。吳釗燮回答民進黨立委劉世芳、與會後回答媒體詢問時說明，日台交協原先規劃由日本駐台代表沼田幹夫親自到外交部同步通知他新年號，但因他今天上午需要到立法院備詢，便請日方告知外交部人員即可，同時日方也通知我駐日代表處。

吳釗燮強調，「這是非常正式的管道」，沒有被矮化的問題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/