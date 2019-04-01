共機穿越反制台美友好？吳釗燮駁斥「邏輯要搞清楚」

2019-04-01 09:21

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國昨派出兩架殲11型戰鬥機越過海峽中線，對台挑釁。外界有質疑聲音說，中國此舉是因為「台灣和美國太好」；外交部長吳釗燮今天直言回應，「這件事邏輯要搞清楚」，因為中國不斷威脅台灣，台灣就必須尋求外界協助和必要合作。

中國軍事威逼台灣，繼前天派出7架軍機穿越宮古海峽，到西太平洋區域進行海空聯合演訓後，昨天更派出兩架殲十一型戰鬥機越過海峽中線，對台採取直接挑釁行動，我方除由在空偵巡的IDF戰機應對監控，軍方並緊急增派多架F16戰機升空攔截，並全程掌控中國軍機動向，直到共機返回海峽中線以西及其基地為止。

吳釗燮今天列席立法院外委會報告並備詢，會前受訪時說明，昨天即時接到通報，和國防部等相關單位討論如何處置後，在國防部發布新聞稿時，外交部也透過推特直接發出聲明，指出共機穿越台灣海峽中線是一個故意、挑釁、也是危險的行動，加以譴責，外交部也第一時間通知區域夥伴國家，關注這件事。

媒體詢問，中國此舉是否是因為「台灣和美國太好而被反制？」吳釗燮直言回應說，「這件事邏輯要搞清楚」，是中國不斷威脅、挑釁台灣，台灣就必須尋求外界協助，與相關的友好國家進行必要的合作，絕對不是因為台灣和哪個國家關係太好才會這樣。

至於我方通知了區域內哪些國家？吳釗燮僅表示，就是區域夥伴，不便詳細說明。

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