民進黨團轟王惠美百日負政績 害慘彰化人

2019-04-03 16:41

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長王惠美今就職百日，民進黨議會黨團今痛批新縣府團隊拿沒錢當不做事的藉口，前朝爭取到前瞻計畫進度嚴重落後，前瞻從魏明谷手中交給王惠美就變「消風」，全國各縣市都有財政不佳的問題，黨團籲請王惠美具體提出可以讓彰化變更好的建設，以及如何落實已經爭取到的經費。

黨團總召尤瑞春說，王惠美就職百日施政績效倒退，不論教育、能源、交通、觀光，都以刪減、撤銷等方式，極盡所能反前朝政策，已經編列好的預算可以東刪西減，小鼻子小眼睛的動作讓人看不下去。

縣議員莊陞漢表示，彰化縣政府財政不佳是有目共睹的事情，台北市長柯文哲還很故意說彰化會破產，財政不佳是每位縣長必須面對的共同問題，如何開源節流更是縣長要表現給大家看的重點，去年12月25日至今100天來，王惠美若覺魏明谷做得不夠好，覺得民進黨政府做得不好，是不是應該要把中央給予前瞻計畫全部補助都退回中央，若想繼續做，是否就該依照國發會核發通過的前瞻計畫依其進度執行，而不是拖延不做。

莊陞漢指出，彰化縣前瞻計畫施作進度嚴重落後，如果再不趕進度，補助經費很可能會被中央收回，這部分再不優先處理，前瞻來到王惠美手裡就斷了，包含彰化市3座停車場改善與施作計畫，相關地方自籌款費用理應由縣府出，因為在18屆議會第8次定期會議會已通過墊付案，全部預算是議會順從民意審議通過，王惠美必須遵守議會決議。

縣議員李成濟呼籲王惠美尊重議會決議，彰化市強烈需求停車場，3座停車場是彰化人期待已久的寄望。

王惠美對此未表示意見，副縣長洪榮章和工務處長林漢斌代為回應。

洪榮章說，王惠美上任100天，新縣府團隊端出許多縣政的亮點，如打造彰化縣C肝根除領先鋒，為全國第1個以縣市層級全縣動員啟動C肝根除的縣市，又如軌道建設方面也有新進度，彰北捷運路網即著手辦理捷運鹿港線可行性研究評估，4月2日評選出專業廠商，彰南捷運路網也將啟動可行性評估，其他好比免費營養午餐費和鹿港慶端陽夜間龍舟賽等都延續，希望民進黨團不要打口水戰。

林漢斌說，中央核定前瞻計畫停車場改善工程補助預算，以墊付案納入預算科目，縣府已把中央補助款請議會審議通過墊付，但地方配合款還是要地方自籌，縣府要墊付須舉債墊付，目前正與市公所討論希望一起分攤配合款。

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