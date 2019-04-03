談管理假新聞 柯P：不能因為有車禍就不讓車子上路

2019-04-03 12:44

〔記者沈佩瑤／台北報導〕處理假新聞、假訊息惹議，通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡昨閃辭，對此，台北市長柯文哲今早受訪表示，網路世界興起，假新聞很難控制，就像有馬路、有車子，不能因為發生車禍就是不讓車子上路，享受網路便利不免有併發症，假新聞當然要管理，但是要管到什麼程度，好問題，這要討論。

柯文哲上午出席言論自由日紀念儀式後接受媒體聯訪，談到NCC主委詹婷怡閃辭一事，他表示自己也不清楚詹請辭的原因，應該去問當事人，因為主委有任期保障，提前請辭的原因，應該由當事人來說。

對於外傳詹是因為受不了綠營壓力，甚至傳出「被辭職」等說法，柯文對此僅再次說他不曉得，但也不是人家批評就馬上要離職。

柯直言，網路世界興起所以假新聞很難控制，不過就好像這樣，有馬路有車子會發生車禍，也不能因為這樣就不准車子上馬路。他認為網路世界假新聞手法會越來越厲害，我們享受網路便利的時候，不免會有併發症。

柯也說，網路管要管，但是要管到什麼程度也要考量，例如中國花在維穩的錢比花在國防的錢還多，所以中國的網路長城是世界最好的，幾乎key什麼藏獨、疆獨、台獨等文字，在百度都找不到。

至於近日在粉絲頁中有爆料稱有人拉民進黨加入，外界質疑是為了分化白綠，也有傳言指是假柯粉在亂？柯坦言，假柯粉、假柯黑都有，這就是網路世界的問題，所以老實講，對我來講也是困擾，對NCC來講也是困擾，網路世界到底新聞怎麼管理，好問題。

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