施政滿意六都壂底 盧秀燕公布就職百日政績

2019-04-03 11:14

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕上任滿百日，市府新聞局今日公布盧秀燕的成績單，包括台中市民免費參觀花博、籌編恢復老人健保補助預算、強力要求中火4號機組除役、企業加碼投資、水湳國際會展中心動工、爭取2020台灣燈會在台中、暑假將舉辦「台中購物節」等。

新聞局長吳皇昇表示，盧秀燕上任後，除推動整體施政計畫，也優先兌現選前承諾，其中，將新市府簽訂的MOU皆上網公開，建置開放資料平台，讓資訊透明、全民參與；今年元旦起，實施台中市民免費、12歲以下孩童免費參觀花博；恢復老人健保補助預算4月送市議會審議，通過後力拚今年7月上路。

吳皇昇指出，盧秀燕首年施政以「力拚經濟、整治空氣、推行文教」為主軸，她是六都首位出訪拚經濟的市長，為台中農產開拓市場；市府也率先六都設立「台商專區」提供單一窗口服務而看好台中的未來發展，巨大機械、車王電子、勤美集團等企業均加碼投資。加上水湳國際會展中心動工、爭取2020台灣燈會主辦權，以及今年暑假將盛大舉辦的「台中購物節」，可望為台中帶來龐大商機。

力抗空污部分，吳皇昇說，盧秀燕優先鎖定台中火力發電廠改革，她多次向中央要求中火4號老舊機組除役，並針對中火煤倉延宕案進行首次開罰，要求確實降載，同時持續推動各項空污防制措施。

推行文教部分，包括巨蛋已確定落腳14期重劃區，推動「公托公幼倍增計畫」，建構兒少安全防護網，落實「兒虐零容忍」原則等。

吳皇昇也說，好的政策要延續，例如社會住宅持續推動、全力發展智慧城市、推廣綠能交通等，另外，預計4月上架智慧公車預約平台APP，將提供視障朋友快速、便利預約上下車公車站位乘車。

吳皇昇強調，盧秀燕整體施政正加速進行中，市府團隊已逐步展現施政能量，有信心跟市民一起共享未來的施政成果。他也說，其實還有多項政策不及說明，市府會再透過各管道逐一宣導，期盼讓更多市民了解和參與，市府做對人民有利的事情，「保持為民服務初心，做就對了！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/