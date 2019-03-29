傻眼！盧秀燕自己說 「我是百年難得一見的普通人才」

2019-03-29 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長今（29）日赴亞洲大學演說，向大學生們以及學校職員分享自己從新聞界踏入政壇的過程，她說自己是「百年難得一見的普通人才」被在場媒體認為「自謙」，事件曝光引發網友反彈。

根據《ETtoday》報導，盧秀燕演說時指出，自己大學初畢業時捨去國家考試、當公務員的機會，前去《華視》做記者、主播，後來得到電視金鐘獎，每年享有百萬元工資，接著讓國民黨徵召去選省議員，許多人認為她「頭殼壞去」，在凍省後又連任6屆立法委員。

盧秀燕抨擊綠營鬥爭、清算國民黨黨產，但自己還是在惡劣的環境下，於2018年選上台中市長，她自稱為「百年難得一見的普通人才」，鼓勵大學生們聽完自己的演說後能夠不要求成功，但要找到做事的初衷，只要喜歡自己的工作，再辛苦、多犧牲都很值得。

網友們得知盧秀燕這樣告訴大學生，紛紛留言指出「百年難得一見的北七」、「百年難得一見的草包市長！」、「百年難得一見的空氣直銷商」、「百年難得一見的奇葩」、「這話就充滿矛盾了好嗎，腦子被驢子踢了吧」、「中草包真不是浪得虛名」、「這句話真是令人難以理解，又是百年難得一見又是普通，你的國文老師在哭哭」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/