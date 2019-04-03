〈中部〉《台中》六都市長民調又墊底 盧：會「開低走高」

2019-04-03

〔記者張菁雅／台中報導〕ＴＶＢＳ日前公布六都市長民調，台中市長盧秀燕滿意度僅卅三％，又在六都中墊底；盧二日表示，這項民調有四成市民未表態。她認為，未表態率比滿意度還高，代表市民還在觀察新市府團隊，不論民調結果如何，都要誠實以對，只要好好努力，一定能「開低走高」。

六都市長就職百日後，媒體陸續公布民調，其中，新新聞與風傳媒委託台灣指標民調公司進行的施政滿意度調查，盧秀燕滿意度四十．九％，為六都中最低；ＴＶＢＳ的民調，盧施政滿意度僅卅三％，再度於六都中墊底。

盧秀燕昨天在市政會議表示，民調結果陸續公布後，局處長很憂慮；民調數字有高有低，有好有壞，不管什麼樣民調，她都會虛心以待、誠實面對。

盧：未來照施政藍圖 按部就班進行

盧秀燕也勉勵市府團隊，只要好好努力，會像她上次市長選舉一樣，一定能「開低走高」，請大家放心；另外，媒體詢問盧秀燕未來將如何努力，她說，會按照施政藍圖，一切按部就班地進行。

對於盧秀燕的施政表現，市議員邱素貞以「乏善可陳」來形容，她表示，期盼盧秀燕重新整隊，說清楚未來要如何推動市政，以及台中市的城市定位與願景是什麼？並儘速提出具體可行方案，別再用模稜兩可的「形容詞」消費市民，才是負責任的表現。

議員：市府一級主管大多狀況外

市議員陳淑華說，盧秀燕對市政出乎意料的生疏，市府一級主管也大多狀況外；更令人憂心的是她對台中市缺乏願景，施政作為毫無節奏，恐怕會讓台中市在區域競爭中嚴重落後。

市議員江肇國也批評，盧秀燕「選前講得整畚箕，選後做嘸一湯匙」，無力改善空污，治安事件頻傳，對前朝的柳川、山手線等重大建設又消極擺爛，當然會被市民看破手腳。

台中市長盧秀燕勉勵市府團隊好好努力，相信民調可以「開低走高」。（記者張菁雅攝）

六都市長施政滿意度調查

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