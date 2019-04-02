「政客年號」惡搞系列 柯P「施鹽」、韓總「發財」

2019-04-02 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府於昨天（1日）中午公布新年號「令和」，並於5月1日正式實施，而日本內閣官房長官菅義偉舉著白底黑框牌子，上面有「令和」二字的新聞截圖，立刻在網路上瘋傳。對此，臉書粉專「老天鵝娛樂」加以惡搞，推出「政客年號」系列，表示「政客們新的期許，老天鵝幫大家整理好了」，引發網友熱議。

在老天鵝娛樂的「政客年號」臉書相簿中，總統蔡英文舉著「連任」牌子，並指出「因為也沒退路了」；高雄市長韓國瑜舉著「發財」，源自於韓曾說過「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」的競選口號；台北市議員王世堅舉著「摩鐵」，呼應先前和女性友人到摩鐵惹出爭議；台北市長柯文哲舉著「施鹽」（失言），註解寫「為政者不需多言……」；國民黨主席吳敦義則舉著淡到看不清楚的「總統」，註解是「我的總統夢……」；民進黨前立委姚文智則舉著一隻貓，因他先前抱貓方式錯誤惹怒貓奴。

其中，前行政院長賴清德和國民黨台南市議員謝龍介也沒舉年號，而是互拿對方照片，賴清德的註解是「我不願讓你一個人」，謝龍介的註解則為「一個人在人海浮沉」，恰好是人氣天團五月天「我不願讓你一個人」歌曲的歌詞，原因是謝曾對賴說過「一生監督你一人」，讓網友紛紛表示「不要偷放閃」、「這張有愛，我有感覺到」、「假如這兩位搭檔選正副總統，以後真的沒藍綠了」。

改圖中，僅有中國國家主席習近平不是台灣政治人物，拿著大蜂蜜罐，註解寫「想吃我的蜂蜜嗎」，也讓網友在底下紛紛拿小熊維尼的圖洗版。

由於「政客年號」創意十足，符合每個政治人物的處境，該則貼文發布5個多小時，就得到6000多個讚數，而這一系列未來還會持續更新。

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