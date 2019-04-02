日新天皇51即位 年號「令和」

2019-04-02

〔駐日特派員林翠儀／東京一日報導〕日本政府一日正式公布新年號為「令和」（REIWA），取自日本最古老的詩歌總集「萬葉集」。「令和」是日本自六四五年「大化」年號以來，第二四八個年號，也是首次引用非中國古籍的年號。新年號將於五月一日零時起，新天皇即位當天開始使用。

「初春令月 氣淑風和」

新年號是由日本政府發言人、官房長官菅義偉在日本時間上午約十一時四十分公布。菅義偉沿襲一九八九年的「平成」改元，舉起以毛筆寫下的新年號「令和」向媒體公布。菅義偉表示，「令和」引用「萬葉集」的「梅花之詩」第三十二首的序文，「初春令月、氣淑風和」。新年號是經諮詢眾、參議院正副議長意見，由內閣全體閣員討論後決定，希望新年號能廣獲全國民眾接受，並深植日本人的日常生活之中。令月指陰曆二月，也具有吉慶之月的意思，例如成語「嘉辰令月」。

年號公布後，日本首相安倍晉三於中午約十二時召開記者會發表談話。安倍表示，「令和」包含「文化在人們相互倚近的美麗心靈中誕生滋長」的意涵。春天在寒冷的嚴冬結束後降臨，希望每個日本人對未來的希望，都能像一朵朵的梅花一樣，各自盛開綻放，基於這樣的願望，最後決定「令和」年號。

為了讓訊息快速傳播，日本政府從十一時三十分開始，透過首相官邸官方「推特」（Twitter）、「臉書」（Facebook）、YouTube、Instagram等社群和影音網站進行直播。外務省下午也以英文文件傳真給駐日使館，通知所有友邦與相關國際機構，說 明新年號以及五月一日新天皇即位的相關事宜。我國駐日代表處也依慣例收到日本台灣交流協會的通知。

過程保密 公布前鎖保險庫

日本新年號從制定到公布，過程保密到家。日本媒體報導，首相官邸事前曾進行地毯式檢查，提防建築物內被安裝竊聽器，連室內擺設的盆栽也沒漏掉。新年號是由日本首相於三月中旬委託專家斟酌提案，包括擁有日本文學、中國文學、日本史學、東洋史學等相關學識的人士，再由官房長官從專家建議的年號中檢討整理數個原案，並向首相報告結果。新年號原案選定後，馬上被鎖入保險庫裡。

據報導，新年號的選定基準包括兩個漢字、易讀易寫、具有正面意義符合國民的理想，還有以往未曾使用的年號或諡號、非通俗用語，英文第一個字母不是明治的Ｍ、大正的Ｔ、昭和的Ｓ和平成的Ｈ等。

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