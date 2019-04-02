外傳郭台銘有意參加初選 朱立倫：郭須先加入國民黨

2019-04-02 14:58

〔記者俞肇福／基隆報導〕前新北市長朱立倫憂心2020總統大選，他強調國民黨沒有分裂的本錢，若要徵召韓國瑜就要大方徵召，越早表態越好，若是郭台銘願意參加初選，我們也都非常歡迎他。 朱立倫今天是在基隆受訪，做了上述表示。

朱立倫重申，國民黨沒有分裂的本錢，若要徵召韓國瑜就要大方徵召，越早表態越好，不要造成黨內和韓國瑜任何困擾，只要大家決定了就團結一致，若是初選就是公平的初選。

媒體又問，外傳郭台銘有意出來競選，朱立倫說，郭台銘若願意加入國民黨絕對是好事，我們歡迎，若是郭台銘願意參加初選我們也非常歡迎。

朱立倫表示，目前黨中央還沒派人約訪，他隨時都歡迎；4月7日大甲媽祖出巡，他也會跟著所有信徒，一起陪媽祖出巡，希望宗教文化更興盛，大家更和平、快樂。

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