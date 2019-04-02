吳敦義週六訪高雄 料可能進行「吳韓會」

2019-04-02 12:53

〔記者林良昇／台北報導〕2020年總統大選，為了因應藍營內部「拱韓」聲浪，國民黨將啟動非正式的溝通，黨主席吳敦義將在4月10日前與前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、高雄市長韓國瑜會面，據了解，吳在本月6日會在高屏地區，是否順勢「吳韓會」，引起關注。

面對拱韓出馬參選總統的聲浪，由於韓國瑜將在4月10日啟程訪美，也剛好10日國民黨將在中常會通過2020年總統提名作業要點及時程，吳敦義必須在4月10日前與「朱、王、韓」溝通，提早整合各方意見，其中的「吳韓會」最受矚目。

對於與吳敦義會面，韓國瑜曾表示，若吳願意來高雄，「我不敢當，這很不禮貌」，他願北上拜訪吳敦義，若吳「願意來高雄看看老朋友，順便看看我，我會好好接待他。」吳也同意韓的看法，並表示會談過程會有另兩位黨副主席曾永權、郝龍斌陪同。

吳敦義目前尚未跟「朱、王、韓」會面溝通，但依據相關期程，國民黨明天將舉行中常會，隨即4月4日起至4月7日將是清明連假，扣除吳敦義的公開行程，在清明連假期間最有機會啟動溝通。

據了解，吳敦義4月4日整天及5日上午暫無公開行程，都可能安排與韓國瑜等人會面，而5日下午將到中正紀念堂參加民間愛國團體舉辦的「蔣公，我們懷念您！」紀念大會，最受矚目的是，吳在6日整天都會待在高雄、屏東，會有一連串的拜會行程，並參加寺廟活動，是否在高雄「順便」與韓見面，已引起關注。

國民黨組發會主委李哲華則表示，目前為止並沒有接到任何要與「朱、王、韓」會面的相關指示，尚無安排﹔朱立倫今在基隆受訪時則表示，黨中央目前還沒有派人來敲時間，他會配合吳敦義的時間，隨時都可以。

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