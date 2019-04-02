蘇揆視察桃機非洲豬瘟防疫線作業 慰勉第一線執勤人員辛勞

2019-04-02 12:28

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕行政院長蘇貞今日上午再度視察桃園機場非洲豬瘟檢疫作業，並致贈加菜金慰勉防檢局、移民署、海關、航警局、保一總隊等所有執勤單位工作人員辛勞。此外，蘇貞昌也慰勉日前在執勤時遭旅客情緒攻擊的潘姓領犬員與檢疫犬Susie，蘇貞昌在送零食慰問Susie時，還打趣的說「Susie也是姓蘇」，引發隨行人員一陣哄笑。

蘇貞昌表示，為了防範非洲豬瘟疫情入侵，從他上任兩個月以來，看到同仁盡心盡力，在防疫中「要錢給錢，要人給人」，第一線工作的同仁非常努力且有效率，改正了相關的缺失，讓效果大大幅度呈現，有效防止非洲豬瘟。

蘇貞昌指出，越南在日前已經淪陷為豬瘟疫區，損失非常巨大，反觀我們的努力是有成果的，是值得的。而在防疫一開始，曾顧慮旅客通關會有困難、比較慢，但也獲得通關旅客的大力支持及國人肯定。

蘇貞昌說，防止病毒入侵，是一個非常重要的國安層級的工作，不能有任何缺失與任何疏漏，且永不止息，只要非洲豬瘟病毒還在，這就是必須長期作戰，因此再度肯定同仁，也要同仁再加油，絕不能疏漏。

蘇貞昌最後並頒發各單位加菜金，同時也慰勉日前在執勤時遭旅客情緒攻擊的領犬員，並強調譴責暴行外，也呼籲旅客檢疫的必要性，不要鬧情緒，國境的執法也不會因此退縮，希望大家一起加油。

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