採購美製魚雷經費暴增7.5億 軍方：需解決與潛艦整合問題

2019-04-02 12:19

〔記者羅添斌／台北報導〕美國同意售台MK48 MOD6長程潛射重型魚雷，以強化現役劍龍級潛艦的打擊戰力，但採購案的金額已由原先規劃的47億元，增加7億5千萬餘元，達到54億6千餘萬元，增加7億5千餘萬元的原因今天曝光，軍方坦承MK48 MOD6魚雷，與劍龍級潛艦戰鬥系統之間有整合疑難的問題亟待解決，因此必須增加相關預算經費。

108年度國防部公開預算書中指出，我國現役劍龍級潛艦正在進行戰鬥系統性能提升等計畫，並向美採購28枚新型長程潛射重型線導魚雷，其中24枚為戰雷，另有4枚為操雷，新型魚雷採購總經費為54億6058萬萬元，納入民國107到117年度編列，但這項經費較去年度首度編列時的數字，多了7億5千餘萬元。

朝野立委在審查108年度國防部預算時，要求軍方對於大幅增加7億5千餘萬元經費一事，必須向立法院提出報告說明。

根據國防部最新送達立法院的預算說明報告指出，為整合長程潛射重型線導魚雷與劍龍級潛艦的戰鬥系統，心須要增加系統整合技術文件，後續技術協助支援，美方代表駐廠（台灣）服務，系統工程及魚雷系統整合疑難問題處置等等，因此總經費增列了7億5624萬元。

國防部並表示，美方考量合約商簽約期程及生產線產能，這批新型魚雷的製繳期程延長為5年，整體辦理期程也要由5年調整為11年。

國防部說，本案籌購新型潛射長程重型線導魚雷，將可配合第一艘劍龍級潛艦戰鬥系綱性能提升案期程完成，執行新型魚雷與戰鬥系統整合測試驗證。

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