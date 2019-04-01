海洋民主之旅成果報告 外交部：台灣與區域聯結更緊密

2019-04-01 10:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕蔡總統上週結束「海洋民主之旅」，外交部今在成果專案報告中說，隨著區域情勢改變，我與友邦的雙邊關係，成就我國在區域戰略下的多邊互動，「不只是友邦需要我們，我們也需要友邦」；而作為印太一員，未來將更主動與友邦深化合作，協助太平洋友邦建構海洋治理能力，也讓台灣與區域聯結更為緊密。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長吳釗燮列席進行「2019年海洋民主之旅成果報告」專案報告。

報告中除羅列此次訪問帛琉、馬紹爾與諾魯的成果，在結語中也指出，當前國際情勢持續變動，我國外交處境日益嚴峻，將持續積極運用我國在教育、醫衛和農業、海巡安全等專業項目，透過海洋思維及民主價值，「用海洋聯結彼此為世界帶來貢獻」。

報告中以「價值連結」與「人民連結」做為未來工作的主軸。外交部說，應善用同屬海洋國家優勢及共享民主價值，在能力範圍內，秉持「透明、良治、問責」的精神持續提供友邦必要協助，向世界展現我對區域和平發展之貢獻。未來將更主動與友邦在海洋治理、資訊安全、氣候變遷及海水暖化等共同面臨的挑戰，深化合作內容，協助建構太平洋友邦海洋治理能力，也讓台灣與區域聯結更為緊密。

而在「人民連結」方面，外交部說，為紮根友我種子，未來將整合各項長短期能力建構計畫，輔以設立創業貸款基金，提升培育友邦人才計畫之層次與面向，進而創造友邦青年自我實現的友善社會環境，進而為兩國邦誼穩固貢獻心力。

強化台灣印太角色 雙邊關係延伸區域連結

外交部強調，誠如總統所強調的，此行最重要的三個任務是國際合作、國際參與及讓台灣努力被看見。此次出訪，意義也在於看見台灣和太平洋友邦的關係，已從雙邊關係延伸到區域及國際脈絡下，台灣也因此在印太區域扮演更有意義的角色。

外交部說，台灣和太平洋友邦的關係，是兩國歷代政府規畫正確合作方向，並透過各領域傑出人才，在海外無私奉獻，才有今日堅實合作成果。這些經營必須持續，不分黨派、也不應分顏色。隨著區域情勢改變，我與友邦雙邊關係，成就我國在區域戰略下的多邊互動，「不只是友邦需要我們，我們也需要友邦」，盼立院不分黨派支持外交，讓國家往前走。

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