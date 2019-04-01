共機穿越台海中線挑釁 意外曝光台灣在「這個聯盟」

2019-04-01 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國兩架殲11型戰鬥機昨天中午越過台灣海峽中線挑釁，我方出動IDF戰機監控，緊急增派多架F16戰機升空攔截，全程掌控中國軍機動向，雙方對峙10餘分鐘。外交部昨晚透過推特表示，這是故意、魯莽且挑釁的行為，我國也已通知區域內的合作夥伴此事。立委王定宇認為，外交部正好透過這個時機，告知國人有安全區域聯盟的存在，台灣也是其中一份子。

外交部昨晚在推特上表示，昨天上午11點，兩架中共軍機「殲11型」穿越台海中線，違反兩岸長期以來互不穿越中線的默契。外交部批評，這是故意、魯莽且挑釁的行為，我國也已通知區域內的合作夥伴，並譴責中國此類挑釁行為。

立委王定宇在臉書上表示，外交部立即將共機挑釁的狀況，通知區域安全夥伴，這是值得讚揚的正確反應。

王定宇接受《三立新聞網》訪問表示，美國總統川普上任後，美方頻繁使用「印太地區」取代「亞太地區」。不僅美國國務卿龐皮歐說，美國正採取各種行動，阻止中國對台灣的外交孤立；美軍印太司令部司令戴維森也認為，美軍應加強與台灣軍方合作；美國國防部亞太事務助理部長薛瑞福也多次主張，把台灣納入區域安全網。

王定宇說，外交部這次立即在推特上譴責中國，且告知區域夥伴，他推測外交部是在透過共機擾台，告訴國人有「安全區域聯盟」的存在，意即在某些事項中，台灣有責任告知夥伴們印太區域的威脅，也隱約形成新戰略夥伴，圍堵中國擴張主義。

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