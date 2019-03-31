混茶？農藥殘留？茶農要求道歉 韓國瑜：是經銷商的問題

2019-03-31 16:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄長韓國瑜透露疑因台灣茶葉混茶與農業殘留問題？導致原本1萬盒的MOU只賣出700盒，引發嘉義茶葉產區抗議、要求道歉；韓國瑜今表示，北農期間經歷個案完全與茶農無關，是經銷商的問題導致退貨影響商譽，所以高雄市現在不經中盤、直接跟農民採購。

前立委賴坤成日前透過臉書指出，韓國瑜擔任北農總經理時，2014年與中國某企業簽MOU要採購北農經銷的阿里山和梨山茶1萬盒，最後卻只出貨700盒，後來還是北農降價求售。昨傳出，有媒體訪問韓國瑜時，韓回應是因有農藥檢驗沒過、且有混茶（添加非阿里山茶）。阿里山茶農和產區農會人士相當憤怒，今天到嘉義縣政府聚集，由嘉義縣長翁章梁、立委陳明文陪同召開記者會，與會的有梅山、竹崎、番路和阿里山鄉農會總幹事，以及茶業合作社和茶農代表等，嚴正向韓國瑜抗議，高喊「茶農火大了」、「韓國瑜市長道歉」！

韓國瑜今說明，北農時期的茶業問題，疑因經銷商也許品管不良、也許一時疏忽，試喝時是好品質的茶，供貨卻和試喝品質不一，造成退貨且影響商譽，所以高雄現在不經過中盤，直接向農民採購。

韓國瑜呼籲，針對其他政治人物指控，例如嘉義縣長翁章梁，「應專心幫農民爭取訂單保障權益，問自己幫農民做了什麼？不要只顧搞政治動作，混淆視聽」。

韓國瑜強調，台灣阿里山、梨山的高山茶是全世界最好的茶，他30年來、到現在都還在喝阿里山茶。

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