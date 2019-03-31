在神明前談台灣主權 蔡英文：台灣是世界的台灣

2019-03-31 16:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統蔡英文今指出，台灣是很重要的國家、是世界的台灣，且站在中國壓力的最前線，現在國際上對台灣是肯定的，台灣人應團結守護主權，讓世世代代台灣人有自己的主權。

總統蔡英文由總統府祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁，立委管碧玲、李昆澤、趙天麟等人陪同，前往高雄哈瑪星代天府參拜，向神明祈求國泰民安。

小英事後致詞指出，這次出國8天，去好幾個國家，且經過美國夏威夷，這場出訪走下來，主要是把國家主權顧好，國際關係做好。

她強調，擔任總統這幾年，用很多時間把外交做好，現在台灣是很重要的國家，不是海峽兩岸一邊的台灣，現在的台灣是印度太平洋的台灣、是世界的台灣。

她說，這幾年台灣積極跟世界、國際好友一起努力，現在國際上對台灣很信賴，他們知道台灣人的意志，知道台灣人要保護自己主權與主流民主生活方式，1月2日中國喊出一國兩制，她馬上反擊一國兩制不是台灣接受的，台灣人要自己做自己的主人。

在這之後，全世界所有國家都知道台灣人很勇敢，關鍵時會出來把話講清楚，很多國家認為台灣是一個很有價值的國家，台灣人需要幫忙時也會出來幫忙，她呼籲國人大要有信心，台灣在世界上非常重要，且站在抗拒中國壓力的最前線。

也因如此，世界都期待台灣要勇敢、團結、期待台灣意志要堅定，別在壓力下妥協，這幾年來中國給蔡英文那麼多壓力，蔡英文從沒退讓過，緊緊堅守國家主權，國際上朋友也越來越多，台灣不妥協，加上很多國際朋友給溫暖，所以台灣人英團結守住主權，讓世世代代台灣人有自己的主權。

小英也提及這幾年經濟被很多人唱衰，但3年內股市上萬點是史上最長，除了電子產業是兆元產業外，還多了機械、物聯網兩告兆元產業，提供年輕人更多、薪水更高的工作。

小英沒閃避被質疑的改革政策，她說明很多人說不要債留台灣，所以要推年金改革，年金一定要改革，不改會破產，破產的話國家財政一定會被破壞，所以一訂要做，做完後至少卅年不會破產，退休有保障，國家財政穩定，有多餘財政能照顧年輕人、弱勢、老人家。

改革雖然被很多人攻擊、很困難，她也質疑自己這麼困難要不要退讓，最後卻都決定一定要走下去，台灣不這樣走下去，將來沒有往前走的力量。

小英強調，這2、3年來，政府真的很用力、專心的做事，做的事都是為了台灣世世代代，透過改革讓台灣脫胎換骨、有個新的機會，過程很痛苦，有很多人不滿，也有些細節沒處理好，卻是走在正確道路上，對台灣是正確的道路，希望大家團結繼續走下去，為了台灣一起往前走。

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