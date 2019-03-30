陳建仁：團結推最強組合 賴清德：寧輸初選也不傷害蔡

2019-03-30 06:36

陳發公開信 階段任務完成

〔記者李欣芳、蘇芳禾／台北報導〕民進黨內總統初選啟動，副總統陳建仁昨向蔡英文總統報告，他的階段性任務完成，並發表公開信，強調蔡總統在走向下一任路程上，應要有更大空間來促成民進黨內最大的團結，民進黨必須全體團結形成最強組合。蔡總統非常感佩陳的決定，強調有責任共同努力，對支持者負責，推出民進黨最強的組合！

挑戰蔡英文的前行政院長賴清德昨出席「用行動帶來希望：賴清德的決策風格」新書發表會時表示，只有打典範級的君子之爭的初選，才有辦法重新贏得國人支持。賴一度哽咽說，「我寧可輸掉這場初選，都不可能傷害蔡英文總統」，「所以黨政高層所釋放的消息我不回應，就留給國人判斷」。

賴新書四問蔡 否認在逼宮

被問到哽咽是否因為受到攻擊，賴清德則解釋，兩天前，出版社提供新書書摘給媒體，其中提到他問蔡總統的四個問題，媒體認為在逼宮或是劍指蔡總統，其實並非如此，他只是希望真實記錄這些事情，向國人報告也向歷史負責，不是切割，因為執政時期功過一定是共同承擔。

陳建仁稍早在臉書發表公開信表示，他昨當面向蔡總統報告，他的階段性任務希望明年告一段落，「這是我能為她，為台灣所做出的最好決定」。

陳建仁說，要延續民進黨的執政，要確保台灣的主權，要持續社會經濟的轉型工程，民進黨必須全體一心團結起來，給蔡總統力量，形成最強的組合。

陳建仁此舉是否有促成「蔡賴配」的可能？賴清德回應說，他既然出來參加初選，是希望求得國人支持、接棒承擔責任，「就沒有考慮到其他事情」。

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